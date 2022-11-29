За жестокость по отношению к ребенку виновная в Атырау уволена

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За жестокость по отношению к ребенку в Центре для особенных детей виновная в Атырау уволена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в Центре для особенных детей. В социальных сетях было размещено видео, на котором женщина выкручивает пальцы малышу. Видео вызвало общественный резонанс.

«Факт жестокого обращения с ребенком подтвердился. На работу педагог, о котором идет речь, была принята в августе этого года. Она имела опыт работы в подобных нашему коррекционных центрах и не было оснований в ее некомпетентности. Но, к сожалению, случилась вот такая ситуация. Педагог уволена. Проходит расследование всех обстоятельств дела. Центр оказывает содействие следствию», - сообщили в Центре для особенных детей.

Директор Центра для особенных детей, в котором воспитатель издевалась над ребенком с задержкой психического развития, принесла свои извинения, разместив их в социальных сетях.



