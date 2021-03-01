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    За здоровьем казахстанцев будут следить с помощью «умных браслетов»

    1 Марта 2021, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За здоровьем казахстанцев будут следить с помощью «умных браслетов». Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами запланировано внедрение дистанционного мониторинга здоровья граждан с использованием «умных браслетов», - сказал Алексей Цой.

    В результате реализации данных мер планируется увеличение финансирования ПМСП и службы общественного здравоохранения к 2025 году до 60%; количество посещений организаций здравоохранения, оказывающих ПМСП, увеличится к 2025 году до 4,9 на одного жителя в год (4,1 в 2020 году).

    Ране глава Минздрава сообщил, что для обеспечения планирования и отслеживания лекарственных средств внедрена система электронного планирования лекарственных средств. При этом единый цифровой контур между ФСМС, НЦЭЛС, СКФ, медицинскими, аптечными организациями и пациентом обеспечивает защищенный обмен данными. Наряду с этим разработана целевая архитектура цифровизации здравоохранения - это единая прозрачная экосистема «Е-Health».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан
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