За взятку задержан заместитель начальника УП Уральска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения оперативных мероприятий ДСБ МВД с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника Управления полиции города Уральска Департамента полиции Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС.

«МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается», – заявил начальник ДСБ МВД Арман Саданов.