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    За взятку задержан заместитель начальника УП Уральска

    5 Февраля 2022, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения оперативных мероприятий ДСБ МВД с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника Управления полиции города Уральска Департамента полиции Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК «Получение взятки». Подозреваемый водворен в ИВС.

    «МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается», – заявил начальник ДСБ МВД Арман Саданов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Западно-Казахстанская область МВД РК Борьба с коррупцией
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