За взятку задержан руководитель управления здравоохранения ЗКО

КАЗИНФОРМ. УРАЛЬСК - За прошедшие две недели Антикоррупционной службой РК зарегистрировано 85 досудебных расследований. Задержаны восемь должностных лиц, с начала года 176 лиц, применена мера пресечения «содержание под стражей» в отношении шести лиц, с начала года 132 лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области начато расследование в отношении руководителя ГУ «Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области» и его пособника.

«В период с 12 по 23 октября 2020 года указанные лица получили от директора компании денежные средства в общей сумме 7 800 000 тенге, в виде взятки в значительном размере, за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и приемки ТМЦ, по ранее заключенным с ТОО договорам о государственных закупках на поставку медицинского оборудования (мониторов) на общую сумму 78 000 000 тенге. Руководитель ГУ и его пособник задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в ИВС УП города Уральска», - сообщил руководитель управления превенции коррупции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.