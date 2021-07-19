За взятку в 2,2 млн тенге задержали сотрудника Казатомпрома

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Кызылординской области за получение взятки в размере 2,2 млн. тг. от представителя подрядной организации задержан руководитель департамента закупок ТОО «Байкен-U» АО «НАК «Казатомпром». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

«Указанное должностное лицо получило денежные средства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и последующее перечисление по договору оказания услуг. Иная информация не подлежит разглашению. Расследование продолжается», - сообщила пресс-служба агентства в Telegram .