За взятку осужден бывший сотрудник департамента экономических расследований в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае оглашен приговор экс-оперуполномоченному по особо важным делам департамента экономических расследований, который осужден за взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приговором суда № 2 города Костаная за неоднократное получение взяток осужден оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления Департамента экономических расследований по Костанайской области Абзал Батырболатов, а также его знакомый за посредничество в получении взятки Т. и директор ТОО «Ален-7» Н. за дачу взятки.

«Подсудимый, являясь оперуполномоченным, на системной основе с сентября по декабрь 2020 года через своего знакомого – подсудимого Т. получал от предпринимателей: директора ТОО «А» Н., руководителя ИП и неустановленных лиц ТОО «Т» взятки за непривлечение их к ответственности за реализацию ими алкогольной продукции с поддельными акцизами и за общее покровительство. 7 декабря 2020 года Батырболатов был задержан непосредственно после получения от указанных предпринимателей очередной суммы взятки в размере 771 тысяч тенге», - прокомментировали в облсуде.

Всего Батырболатов через Т. получил от Н. 800 тысяч тенге, от У. - 600 тысяч тенге.

Кроме того, подсудимый Б. с октября по декабрь 2020 года через своего знакомого – подсудимого Т., а также супервайзера ТОО «Т» З., выступавших посредниками, получал от ТОО взятки за непривлечение их к ответственности за реализацию ими алкогольной продукции с поддельными акцизами, а также за общее покровительство.

Всего Батырболатов, по информации суда, получил через Т. и З. от неустановленных лиц ТОО 3 тысячи долларов США или более 1,2 млн тенге.

Вина подсудимых Батырболатова и его взяткодателей Т., Н. и У. доказана совокупностью исследованных судом доказательств, а именно признательными показаниями, материалами, заключениями судебных экспертиз.

В ходе судебных прений прокурор запросил назначить подсудимому Батырболатову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

«Суд пришел к выводу о необходимости назначении наказания подсудимым: Батырболатову в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Т. в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Н. в виде 1 года лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. У. в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Подсудимый З. признан невиновным и оправдан в посредничестве во взяточничестве за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения»,- сообщили в облсуде.

Также Батырболатов и Т. по эпизоду получения взятки от неустановленной группы лиц руководства ТОО признаны невиновными и оправданы за отсутствием в их действиях составов уголовных правонарушений. В соответствии со статьей 49 частью 1 УК Батырболатов лишен квалификационного класса 4-й категории.

Приговор в законную силу не вступил.