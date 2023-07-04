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    За взятку осудили замгендиректора резервата «Ертіс Орманы»

    4 Июля 2023, 18:33

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Замгендиректора резервата «Ертіс Орманы» получил взятку. Департаментом экономических расследований по Павлодарской области выявил, что он получил миллион тенге от лесозаготовителя за общее покровительство при лесозаготовках и за получение новых объемов работы по очистке леса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом экономических расследований по Павлодарской области в ходе проведения специальных оперативных мероприятий пресечена незаконная деятельность руководства РГУ «Ертіс Орманы», - сообщили в ДЭР по региону.

    Заместитель генерального директора РГУ «Ертіс Орманы» Кайридень Абжатов получил от одного из лесозаготовителей незаконное денежное вознаграждение в размере 1 000 000 тенге путем перечисления на карточный счет, отметили в ведомстве.

    «Денежные средства предназначались за общее покровительство при лесозаготовительной работе, а также за получение новых объемов работы по очистке леса. Полученные деньги Абжатов использовал в своих личных целях», - добавили в ДЭР.

    Щербактинский районный суд Павлодарской области К.М. Абжатову назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере лесного хозяйства сроком на 2 года.

    Автор:

    Антон Гагарин

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