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    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области

    20 Июня 2023, 22:47

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Миллионные штрафы заплатят руководитель отдела рыбной инспекции и два рыбака в Акмолинской области. Инспектор получал от мужчин деньги за свободный их доступ к водоему для рыболовства запрещенными видами орудия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Акмолинского областного суда, уголовное дело в отношении руководителя отдела рыбной инспекции Ш. за неоднократное получение взятки (п.4 ч.3 ст.366 УК РК), гражданина Г. за неоднократную дачу взятки должностному лицу (п.3 ч.3 ст.367 УК РК) и гражданина М. за дачу взятки должностному лицу (ч.1 ст.367 УК РК) было рассмотрено в кокшетауском городском суде в согласительном производстве.

    «Судом установлено, что сотрудник контролирующего госоргана Ш. неоднократно предоставлял Г. и один раз М. свободный доступ к водоему озера Мырзакольсор в Зерендинском районе для рыболовства запрещенными видами орудия, за что получал от указанных лиц по 20 – 30 тысяч тенге ежемесячно за непривлечение их к ответственности. В суде подсудимые вину признали, имеющиеся в деле доказательства не оспаривали, в содеянном раскаялись. Вина подсудимых также подтверждается протоколом обыска Ш., в ходе которого обнаружены и изъяты денежные средства, полученные им в виде взятки, детализациями телефонных переговоров, показаниями подсудимых и свидетелей, выписками движений денежных средств из банковских карточек, подтверждающих получение и дачу взяток», - поделились в ведомстве.

    Смягчающими уголовную ответственность стали чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию правонарушения. Отягчающим уголовную ответственность Ш. стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

    «Приговором кокшетауского горсуда Ш. назначен штраф в размере 6 млн 90 тысяч тенге, Г. - 2 млн 100 тысяч тенге, М. - 900 тысяч тенге, с пожизненным лишением каждого права занимать должности на государственной службе», - резюмировали в ведомстве.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Судебный процесс был показательным: на оглашении приговора присутствовали и работники Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Суды Борьба с коррупцией
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