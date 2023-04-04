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    За взятку оштрафовали на 18 млн тенге директора школы в Актюбинской области

    4 Апреля 2023, 19:36

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области Шалкарским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении директора школы по обвинению в получении взятки за трудоустройство по статье 366 части 2 УК РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно материалам дела, директор школы получил взятку в размере 600 тысяч тенге за трудоустройство супруги гражданина Б. на должность лаборанта.

    В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и не оспаривал доказательства.

    Суд, рассмотрев материалы дела, учел, что у подсудимого есть на иждивении малолетние дети, его чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение ущерба.

    Приговором суда директор школы был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки на сумму 18 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Борьба с преступностью Борьба с коррупцией
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