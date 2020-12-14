За взятки осуждено руководство эксплуатационной части Семейского гарнизона

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области окончено уголовное дело по факту получения взятки в отношении начальника РГУ «Семипалатинская эксплуатационная часть» и его заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Они подозревались в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в сумме 1,8 млн тенге за подписание актов выполненных работ по договорам поставки стальной проволоки на сумму 57,4 млн тенге, заключенным между предпринимателем и РГУ «Главное управление расквартирования войск МО РК»», - пояснили в департаменте.

Приговором Военного суда Семейского гарнизона в отношении начальника РГУ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а его заместителю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.