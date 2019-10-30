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    За взятки осужден начальник миграционной службы Костаная

    30 Октября 2019, 09:54

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Костанайской области ранее окончено досудебное расследование в отношении начальника отдела миграционной службы управления полиции города Костаная департамента полиции Костанайской области подполковника полиции Байжанова К.С. по подозрению в неоднократном получении взяток. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Он подозревался в получении на системной основе взяток в общей сумме 3 млн. 10 тыс. тенге при пособничестве Кравчук Г.В. от Манукян Э.В., Гребенюк И.И., Егиазарян А.Л., Закоян М.П. и Махмадова Х.М., за общее покровительство и беспрепятственную регистрацию, и оформление вида на жительство иностранным гражданам. 29.10.2019 года приговором суда №2 города Костаная Байжанов осужден к 6 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания», - говорится в распространенном сообщении.

    Как отметили в ведомстве, этим же приговором Кравчук осуждена к 4 годам лишения свободы, а взяткодатели Манукян, Гребенюк, Егиазарян, Закоян и Махмадов к штрафам в размере десятикратных сумм взяток.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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