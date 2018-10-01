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За выходные дни огнеборцы ВКО ликвидировали 14 пожаров

1 Октября 2018 10:50 173
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За выходные дни огнеборцы ВКО ликвидировали 14 пожаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За выходные дни огнеборцы Восточно-Казахстанской области ликвидировали 14 пожаров, передает СПиАСР ДЧС ВКО.

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В первый выходной день огнеборцы Семея ликвидировали пожар на хозяйственной постройке, площадью 5 квадратных метров и одной тонне сена. В городе Зыряновск борцы с огнем потушили автомобиль «Mersedens-Benz» 2008 года выпуска, а в городе Риддер баню площадью 40 квадратных метров.

В воскресение самый крупный пожар произошел в Уланском районе в селе Алмасай, там огнеборцы вместе с местными жителями потушили 50 тонн сена. После чего они также ликвидировали возгорание на хозяйственных постройках в селе Завидное, площадью 10 квадратных метров.

Второй по величине пожар возник в Катон-Карагайском районе в селе Алтынбель. Там служба пожаротушения усмирила пламя на 28 тоннах сена.

Дважды по тревожному вызову выезжали пожарные города Семей. Они потушили пожары в гараже и на хозяйственных постройках площадью 15 квадратных метров.

В Глубоковском районе огнеборцы в Селе Прогресс потушили автомобиль «Шевролет Авео», а в поселке Белоусовка ликвидировали пожар в дачном доме.

Также в городе Усть-Каменогорск огнеборцы ликвидировали возгорание в автомобиле «ВАЗ 2106», площадью 5 квадратных метров.
Возгорание 8 тонн сена потушили в Шемонайхинском районе в селе Верх-Уба, также 1 тонны сена в Кокпектинском районе в селе Улкен Бокен.

Тарабагатайские пожарные в селе Аксуат быстро остановили возгорание на крыше жилого дома.

Во всех перечисленных случаях жертв и пострадавших зарегистрировано не было. Основной причиной пожаров служила неосторожность при обращении с огнем.

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Ключевые слова: Происшествия, Восточно-Казахстанская область,
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