За выезд на встречную полосу 22 жамбылца поплатились водительскими правами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Участки жамбылских трасс, где чаще всего происходят ДТП, посетил глава жамбылского гарнизона Арманбек Баймурзин. Безопасность на трассах продолжает оставаться серьезной проблемой в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин провел рейд в рамках месячника «Безопасная дорога».

Ранее сообщалось, что с 19 июля по 18 августа в Жамбылской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин, как пояснили в пресс-службе ведомства, на месте дал ответственным лицам ряд поручений по обеспечению безопасности дорожного движения, проверил наличие и соответствие дорожных знаков государственным стандартам.

Здесь же начальник департамента полиции Жамбылской области провел профилактические беседы с водителями о важности соблюдения Правил дорожного движения.

По информации департамента полиции Жамбылской области, с начала месячника «Безопасная дорога» сотрудники полиции выявили 24 185 нарушений правил дорожного движения. К ответственности привлечено 88 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителей общественного транспорта составлено 154 протокола. За выезд на встречную полосу 22 жителя лишили водительских прав. На штрафстоянку водворено 611 автомобилей.

На республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай стражи порядка несут службу в усиленном режиме. Идет круглосуточное патрулирование на закрепленных участках автодорог. Полицейские проводят информационно-разъяснительную работу среди водителей. Для снижения числа аварий на автодорогах республиканского значения в регионе используется 10 мобильных аппаратно-программных комплексов «Аркан», которые следят за скоростным режимом автотранспорта. На всех участках республиканских автодорог, где наблюдается концентрация дорожно-транспортных происшествий и причиной может являться сон за рулем, обновлено более 700 км шумовых полос.



