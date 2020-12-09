За выборами в Карагандинской области будут наблюдать профсоюзы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первое собрание штаба по наблюдению за выборами в РК прошло в Профсоюзном центре Карагандинской области. Ход избирательной кампании будут контролировать 30 независимых наблюдателей от Федерации профсоюзов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В день голосования, 10 января 2021 года, 1 482 работника трудовых коллективов станут наблюдать за процессом голосования на 741 избирательном участке в городах и районах Карагандинской области. Об этом сообщила руководитель штаба наблюдателей, заместитель председателя Карагандинского областного центра профсоюзов Федерации профсоюзов РК Татьяна Шатохина.

«Работа профсоюзных наблюдателей осуществляется по двум направлениям - долгосрочному и краткосрочному. Прежде всего для нас важно, чтобы свобода выражения мнения граждан не нарушалась ни под каким давлением со стороны работодателей. Во-вторых, необходимо контролировать прозрачность и легитимность процесса на избирательных участках области в день выборов», - отметила Татьяна Самойлюк, председатель Карагандинской областной организации профсоюза работников образования и науки Казахстана.

«Как одна из основных сил гражданского общества профсоюзное движение будет контролировать реализацию конституционных прав избирателей в соответствии с законом», - сказал председатель регионального отделения Казахстанского профсоюза малого и среднего бизнеса YNTYMAQ Марат Коккозов.

Члены штаба также согласовали проведение онлайн-обучения наблюдателей.

В региональный избирательный штаб по наблюдению за выборами вошли представители 15 отраслевых структур и местных профсоюзов, состоящих в Федерации профсоюзов Республики Казахстан.