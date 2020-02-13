Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    За вождение в пьяном виде получила 15 суток ареста и лишилась прав жительница Атырау

    13 Февраля 2020, 05:58

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 21-летнюю женщину, управлявшую машиной в состоянии алкогольного опьянения, лишили прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В специализированном административном суде города Атырау было рассмотрено административное дело по статье 608 КоАП РК в отношении 21-летней жительницы города. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодая женщина управляла автомашиной марки Kia Rio.

    В ходе судебного разбирательства этот факт был подтвержден медицинским освидетельствованием. Подсудимая свою вину признала. Постановлением суда она была признана виновной по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Ее на семь лет лишили водительских прав и арестовали на 15 суток», - сообщил руководитель пресс-службы областного суда Боранбай Галиев.

    Напомним, с начала 2020 года 17 атырауских водителей лишены прав на семь лет.

    «С начала года все дела на водителей, управлявших автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, специализированный административный суд города Атырау рассматривает с учетом изменений КоАП РК. Если до внесения изменений водителя можно было лишить прав максимально на два года, то теперь максимум – семь лет. С января по пятое февраля только в областном центре прав на семь лет лишились 17 водителей. При этом часть из них подвергнута аресту сроком до 20 дней», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области
    Три человека погибли в ДТП близ БАКАД
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    4 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы