За ущерб в 15 млн тенге осудили экс-директора костанайской теплоэнергетической компании

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда экс-директор КГП «Костанайская теплоэнергетическая компания» Аскар Бекпаганбетов осужден к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» Рустем Зиннатуллин и ТОО «АлатауСтрой-2009» Тулеген Турлугулов к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. Будучи директором КГП «Костанайская теплоэнергетическая компания» А. Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО «КосДинКом» на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» и ТОО «АлатауСтрой-2009» на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.



