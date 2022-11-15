За уклонение от уплаты налогов на 250 млн тенге осужден руководитель ТОО в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте приговорили руководителя ТОО за уклонение от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ТОО по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму около 250 млн тенге.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Приговором суда он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 3 месяца.



