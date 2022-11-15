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    За уклонение от уплаты налогов на 250 млн тенге осужден руководитель ТОО в Шымкенте

    15 Ноября 2022, 11:23

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте приговорили руководителя ТОО за уклонение от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту окончено и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ТОО по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму около 250 млн тенге.

    В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Приговором суда он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 3 месяца.
    Суды Шымкент Налоги
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