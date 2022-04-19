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    За участие в январьских погромах выплачивали от 20 до 100 долларов

    19 Апреля 2022, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжаются выявлять организаторов и участников январских событий. Генеральная прокуратура установила двух граждан, которые финансировали участников беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, за участие в погромах выплачивались от 20 до 100 долларов США на человека. Е. Килымжанов заявил, что эти факты установлены в ходе следствия. Они подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках.

    Напомним, 1 января в Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ. В 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

    После этого, 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

    Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись на другие города и регионы.

    4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

    В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало более 1 тыс. 600 субъектов бизнеса, сумма ущерба составила около 38,6 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Генпрокуратура ЧП-2022 Алматинская трагедия
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