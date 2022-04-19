За участие в январьских погромах выплачивали от 20 до 100 долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжаются выявлять организаторов и участников январских событий. Генеральная прокуратура установила двух граждан, которые финансировали участников беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов», - сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, за участие в погромах выплачивались от 20 до 100 долларов США на человека. Е. Килымжанов заявил, что эти факты установлены в ходе следствия. Они подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках.

Напомним, 1 января в Жанаозене Мангистауской области в 17:20 часов возле акимата города отмечался сбор жителей. Записав видеообращение в адрес руководства страны с требованием снижения цен на сжиженный газ. В 18:00 часов этого же дня люди разошлись.

После этого, 2 января число протестующих составило около нескольких сотен человек, а участники беспорядков блокировали внутренние автодороги. При этом правоохранительными органами силы и средства не применялись.

Начиная с 3 января, беспорядки перекинулись на другие города и регионы.

4 января бесчинства продолжились, а число регионов, где отмечались несанкционированные массовые сборы людей, возросло до 11. В Алматы и Шымкенте начались вооруженные нападения и погромы.

В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало более 1 тыс. 600 субъектов бизнеса, сумма ущерба составила около 38,6 млрд тенге.