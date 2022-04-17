За три месяца в Атырауской области в ДТП погибли 25 человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За три месяца в Атырауской области в дорожно-транспортных происшествиях погибло 25 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«За 3 месяца этого года в Атырауской области зарегистрировано 79 автомобильных дорожно-транспортных происшествий. Две основные причины ДТП - нарушение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения», - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Самым аварийно-опасным участком является трасса Доссор-Кульсары-Бейнеу. За три месяца в дорожно-транспортных происшествиях погибли 25 человек. Число пострадавших - 98. С участием автотранспорта с иностранной регистрацией произошло 32 ДТП, в 13 из которых зарегистрированы летальные исходы.