За террористическую символику наказали жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителя Северо-Казахстанской области привлекли к административной ответственности за размещение символики террористической организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управления по противодействию экстремизму во время мониторинга социальных сетей обнаружили использование религиозной символики террористической организации. Ее разместил на своей фотографии 52-летний житель региона.

Материалы направили на религиоведческую экспертизу. Согласно заключению, установленное горожанином изображение является материалом террористического характера, запрещенного к распространению на территории Казахстана.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям мужчина привлечен к административной ответственности. Постановление суда вступило в законную силу.

С начала года в области зарегистрировали шесть фактов распространения материалов религиозного содержания в социальных сетях.