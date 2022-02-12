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вчера 23:00
За сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусом
12 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 195,
в городе Алматы – 519,
в городе Шымкент – 25,
в Акмолинской области –180,
в Актюбинской области – 46,
в Алматинской области – 214,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 112,
в Жамбылской области – 51,
в ЗКО – 70,
в Карагандинской области – 242,
в Костанайской области – 177,
в Кызылординской области – 11,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 195,
в СКО – 199,
в Туркестанской области – 11.
Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая.
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