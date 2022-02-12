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За сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусом

12 Февраля 2022 08:01
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За сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 195,

в городе Алматы – 519,

в городе Шымкент – 25,

в Акмолинской области –180,

в Актюбинской области – 46,

в Алматинской области – 214,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 112,

в Жамбылской области – 51,

в ЗКО – 70,

в Карагандинской области – 242,

в Костанайской области – 177,

в Кызылординской области – 11,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 195,

в СКО – 199,

в Туркестанской области – 11.

Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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