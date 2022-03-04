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За сутки выявлены 253 заболевших коронавирусом в Казахстане

4 Марта 2022 08:02
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За сутки выявлены 253 заболевших коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 24,

в городе Алматы – 68,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области –6,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 7,

в Атырауской области – 6,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 16,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 17,

в СКО – 39,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 303 316 случая.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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