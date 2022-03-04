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За сутки выявлены 253 заболевших коронавирусом в Казахстане
4 Марта 2022 08:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 24,
в городе Алматы – 68,
в городе Шымкент – 8,
в Акмолинской области –6,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 7,
в Атырауской области – 6,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 16,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 17,
в СКО – 39,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 303 316 случая.
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