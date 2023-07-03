За сутки во Франции арестовали 78 человек

ПАРИЖ.КАЗИНФОРМ - Общественный порядок в отдельных районах Франции стабилизируется. По данным министерства внутренних дел, на 01:30 3 июля полиция произвела 78 арестов на территории страны, из них 20 были задержаны в Париже и его пригородах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

О крупных инцидентах и беспорядках этой ночью силы правопорядка Франции не сообщают. Для поддержания порядка по стране развернуто около 45 тысяч полицейских и военных министерства вооруженных сил Франции.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон примет председателей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Яэля Брауна-Пиве и Сената Жерара Ларше. Во вторник - мэров более 220 муниципалитетов, где произошли беспорядки. Ожидается, что глава Франции обсудит с политическими лидерами меры по стабилизации ситуации в стране.