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    За сутки во Франции арестовали 78 человек

    3 Июля 2023, 12:40

    ПАРИЖ.КАЗИНФОРМ - Общественный порядок в отдельных районах Франции стабилизируется. По данным министерства внутренних дел, на 01:30 3 июля полиция произвела 78 арестов на территории страны, из них 20 были задержаны в Париже и его пригородах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в ЕС.

    О крупных инцидентах и беспорядках этой ночью силы правопорядка Франции не сообщают. Для поддержания порядка по стране развернуто около 45 тысяч полицейских и военных министерства вооруженных сил Франции.

    Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон примет председателей Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Яэля Брауна-Пиве и Сената Жерара Ларше. Во вторник - мэров более 220 муниципалитетов, где произошли беспорядки. Ожидается, что глава Франции обсудит с политическими лидерами меры по стабилизации ситуации в стране.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости
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