08:01, 25 Март 2022 | GMT +6
За сутки в РК зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 1,
в городе Алматы – 8,
в городе Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая.
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