За сутки в РК зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 1,

в городе Алматы – 8,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 983 случая.

⠀



