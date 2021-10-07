08:00, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане зарегистрировано 2 063 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 281,
в городе Алматы – 423,
в городе Шымкент – 68,
в Акмолинской области – 67,
в Актюбинской области – 111,
в Алматинской области – 197,
в Атырауской области – 51,
в ВКО – 140,
в Жамбылской области – 46,
в ЗКО – 70,
в Карагандинской области – 172,
в Костанайской области – 97,
в Кызылординской области – 39,
в Мангистауской области – 10,
в Павлодарской области – 140,
в СКО – 108,
в Туркестанской области – 43.
Всего в стране подтверждено 898 225 случаев