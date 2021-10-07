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    08:00, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане зарегистрировано 2 063 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 281,

    в городе Алматы – 423,

    в городе Шымкент – 68,

    в Акмолинской области – 67,

    в Актюбинской области – 111,

    в Алматинской области – 197,

    в Атырауской области – 51,

    в ВКО – 140,

    в Жамбылской области – 46,

    в ЗКО – 70,

    в Карагандинской области – 172,

    в Костанайской области – 97,

    в Кызылординской области – 39,

    в Мангистауской области – 10,

    в Павлодарской области – 140,

    в СКО – 108,

    в Туркестанской области – 43.

    Всего в стране подтверждено 898 225 случаев


    Теги:
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