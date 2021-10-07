За сутки в Казахстане зарегистрировано 2 063 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 2 063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 281,

в городе Алматы – 423,

в городе Шымкент – 68,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 111,

в Алматинской области – 197,

в Атырауской области – 51,

в ВКО – 140,

в Жамбылской области – 46,

в ЗКО – 70,

в Карагандинской области – 172,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 140,

в СКО – 108,

в Туркестанской области – 43.

Всего в стране подтверждено 898 225 случаев