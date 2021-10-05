За сутки в Казахстане зарегистрировано 1 624 новых случая коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 287,

в городе Алматы – 328,

в городе Шымкент – 54,

в Акмолинской области – 54,

в Актюбинской области – 26,

в Алматинской области – 169,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 101,

в Жамбылской области – 44,

в ЗКО – 21,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 7,

в Павлодарской области – 115,

в СКО – 93,

в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 894 334 случая.



