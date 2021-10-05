08:01, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане зарегистрировано 1 624 новых случая коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них в разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 287,
в городе Алматы – 328,
в городе Шымкент – 54,
в Акмолинской области – 54,
в Актюбинской области – 26,
в Алматинской области – 169,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 101,
в Жамбылской области – 44,
в ЗКО – 21,
в Карагандинской области – 174,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 7,
в Павлодарской области – 115,
в СКО – 93,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 894 334 случая.