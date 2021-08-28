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За сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших коронавирусом
28 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 602,
город Алматы - 1506,
город Шымкент - 246,
Акмолинская область - 258,
Актюбинская область - 420,
Алматинская область - 436,
Атырауская область - 315,
Восточно-Казахстанская область - 191,
Жамбылская область - 157,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 815,
Костанайская область - 256,
Кызылординская область - 177,
Мангистауская область - 213,
Павлодарская область - 335,
Северо-Казахстанская область - 120,
Туркестанская область - 71.
Всего в стране выявлены 773 934 заболевших.
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