За сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 602,

город Алматы - 1506,

город Шымкент - 246,

Акмолинская область - 258,

Актюбинская область - 420,

Алматинская область - 436,

Атырауская область - 315,

Восточно-Казахстанская область - 191,

Жамбылская область - 157,

Западно-Казахстанская область - 115,

Карагандинская область - 815,

Костанайская область - 256,

Кызылординская область - 177,

Мангистауская область - 213,

Павлодарская область - 335,

Северо-Казахстанская область - 120,

Туркестанская область - 71.

Всего в стране выявлены 773 934 заболевших.