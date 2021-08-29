08:00, 29 Август 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 5993 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5993 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 590,
город Алматы - 1491,
город Шымкент - 217,
Акмолинская область - 260,
Актюбинская область - 320,
Алматинская область - 412,
Атырауская область - 401,
Восточно-Казахстанская область - 175,
Жамбылская область - 129,
Западно-Казахстанская область - 136,
Карагандинская область - 750,
Костанайская область - 271,
Кызылординская область - 130,
Мангистауская область - 223,
Павлодарская область - 326,
Северо-Казахстанская область - 88,
Туркестанская область - 74.
Всего в стране выявлено 779 927 заболевших.