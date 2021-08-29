За сутки в Казахстане выявлены 5993 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5993 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 590,

город Алматы - 1491,

город Шымкент - 217,

Акмолинская область - 260,

Актюбинская область - 320,

Алматинская область - 412,

Атырауская область - 401,

Восточно-Казахстанская область - 175,

Жамбылская область - 129,

Западно-Казахстанская область - 136,

Карагандинская область - 750,

Костанайская область - 271,

Кызылординская область - 130,

Мангистауская область - 223,

Павлодарская область - 326,

Северо-Казахстанская область - 88,

Туркестанская область - 74.

Всего в стране выявлено 779 927 заболевших.



