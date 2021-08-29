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    08:00, 29 Август 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 5993 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5993 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 590,

    город Алматы - 1491,

    город Шымкент - 217,

    Акмолинская область - 260,

    Актюбинская область - 320,

    Алматинская область - 412,

    Атырауская область - 401,

    Восточно-Казахстанская область - 175,

    Жамбылская область - 129,

    Западно-Казахстанская область - 136,

    Карагандинская область - 750,

    Костанайская область - 271,

    Кызылординская область - 130,

    Мангистауская область - 223,

    Павлодарская область - 326,

    Северо-Казахстанская область - 88,

    Туркестанская область - 74.

    Всего в стране выявлено 779 927 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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