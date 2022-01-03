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За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом

3 Января 2022 08:10
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За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 70,

город Алматы - 74,

город Шымкент - 17,

Акмолинская область - 42,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 6,

Атырауская область - 12,

Восточно-Казахстанская область - 6,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 47,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 33,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 7.

Всего в стране выявлены 989143 заболевших.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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