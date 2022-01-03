Новости
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
3 Января 2022 08:10
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по темеЗа сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 70,
город Алматы - 74,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 42,
Актюбинская область - 5,
Алматинская область - 6,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 47,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 33,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 7.
Всего в стране выявлены 989143 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ
- Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в ВКО
- Прививочные кабинеты вновь заработали в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн