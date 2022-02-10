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За сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших коронавирусом

10 Февраля 2022 08:01
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За сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 305

город Алматы - 938

город Шымкент - 37

Акмолинская область - 250

Актюбинская область - 60

Алматинская область - 221

Атырауская область - 32

Восточно-Казахстанская область - 157

Жамбылская область - 65

Западно-Казахстанская область - 126

Карагандинская область - 310

Костанайская область - 250

Кызылординская область - 32

Мангистауская область - 15

Павлодарская область - 285

Северо-Казахстанская область - 236

Туркестанская область - 10

Всего в стране выявлено 1283171 заболевших.




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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