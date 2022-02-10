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За сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших коронавирусом
10 Февраля 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3329 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 305
город Алматы - 938
город Шымкент - 37
Акмолинская область - 250
Актюбинская область - 60
Алматинская область - 221
Атырауская область - 32
Восточно-Казахстанская область - 157
Жамбылская область - 65
Западно-Казахстанская область - 126
Карагандинская область - 310
Костанайская область - 250
Кызылординская область - 32
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 285
Северо-Казахстанская область - 236
Туркестанская область - 10
Всего в стране выявлено 1283171 заболевших.
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