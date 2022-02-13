За сутки в Казахстане выявлены 1957 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1957 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 199

город Алматы - 488

город Шымкент - 19

Акмолинская область - 128

Актюбинская область - 29

Алматинская область - 150

Атырауская область - 24

Восточно-Казахстанская область - 96

Жамбылская область - 54

Западно-Казахстанская область - 48

Карагандинская область - 194

Костанайская область - 146

Кызылординская область - 16

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 166

Северо-Казахстанская область - 185

Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлено 1289909 заболевших.







