08:00, 01 Апрель 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших коронавирусом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 512,
город Алматы - 515,
город Шымкент - 51,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 86,
Алматинская область - 220,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 26,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 95,
Костанайская область - 37,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 19,
Павлодарская область - 17,
Северо-Казахстанская область - 17,
Туркестанская область - 8.
Всего в стране выявлены 246 854 заболевших.