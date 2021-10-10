За сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 292,

город Алматы - 344,

город Шымкент - 53,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 60,

Алматинская область - 149,

Атырауская область - 46,

Восточно-Казахстанская область - 101,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 67,

Карагандинская область - 154,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 159,

Северо-Казахстанская область - 146,

Туркестанская область - 29.

Всего в стране выявлены 903924 заболевших.



