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    08:01, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1863 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 292,

    город Алматы - 344,

    город Шымкент - 53,

    Акмолинская область - 98,

    Актюбинская область - 60,

    Алматинская область - 149,

    Атырауская область - 46,

    Восточно-Казахстанская область - 101,

    Жамбылская область - 19,

    Западно-Казахстанская область - 67,

    Карагандинская область - 154,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 14,

    Павлодарская область - 159,

    Северо-Казахстанская область - 146,

    Туркестанская область - 29.

    Всего в стране выявлены 903924 заболевших.



    Теги:
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