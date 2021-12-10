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За сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших коронавирусом
10 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 97,
город Алматы - 55,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 60,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 30,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 115,
Костанайская область - 74,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 76,
Северо-Казахстанская область - 71,
Туркестанская область - 9.
Всего в стране выявлены 978362 заболевших.
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