За сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 97,

город Алматы - 55,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 60,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 30,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 115,

Костанайская область - 74,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 76,

Северо-Казахстанская область - 71,

Туркестанская область - 9.

Всего в стране выявлены 978362 заболевших.