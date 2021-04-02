За сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 427,

город Алматы - 595,

город Шымкент - 96,

Акмолинская область - 50,

Актюбинская область - 127,

Алматинская область - 239,

Атырауская область - 103,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 104,

Карагандинская область - 144,

Костанайская область - 36,

Кызылординская область - 27,

Мангистауская область - 22,

Павлодарская область - 21,

Северо-Казахстанская область - 5,

Туркестанская область - 22.

Всего в стране выявлен 248 931 заболевший.



