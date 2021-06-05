За сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 181,

город Алматы - 161,

город Шымкент - 49,

Акмолинская область - 77,

Актюбинская область - 28,

Алматинская область - 65,

Атырауская область - 59,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 31,

Западно-Казахстанская область - 90,

Карагандинская область - 195,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 31,

Павлодарская область - 59,

Северо-Казахстанская область - 10,

Туркестанская область - 17.

Всего в стране выявлены 392884 заболевших.



