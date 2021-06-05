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    08:00, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1189 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 181,

    город Алматы - 161,

    город Шымкент - 49,

    Акмолинская область - 77,

    Актюбинская область - 28,

    Алматинская область - 65,

    Атырауская область - 59,

    Восточно-Казахстанская область - 87,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 90,

    Карагандинская область - 195,

    Костанайская область - 38,

    Кызылординская область - 11,

    Мангистауская область - 31,

    Павлодарская область - 59,

    Северо-Казахстанская область - 10,

    Туркестанская область - 17.

    Всего в стране выявлены 392884 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Мировые новости
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