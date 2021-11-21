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За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом
21 Ноября 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 113,
город Алматы - 114,
город Шымкент - 22,
Акмолинская область - 83,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 19,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 20,
Карагандинская область - 114,
Костанайская область - 109,
Кызылординская область - 6,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 115,
Северо-Казахстанская область - 143,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 963828 заболевших.
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