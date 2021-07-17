08:15, 17 Июль 2021 | GMT +6
За сутки в Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1433,
город Алматы - 350,
город Шымкент - 173,
Акмолинская область - 91,
Алматинская область - 81,
Атырауская область - 114,
Восточно-Казахстанская область - 53,
Жамбылская область - 52,
Западно-Казахстанская область - 130,
Карагандинская область - 461,
Костанайская область - 82,
Кызылординская область - 46,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 89,
Северо-Казахстанская область - 45,
Туркестанская область - 38.
Итого выздоровевших в Казахстане - 427 237.