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    08:15, 17 Июль 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1433,

    город Алматы - 350,

    город Шымкент - 173,

    Акмолинская область - 91,

    Алматинская область - 81,

    Атырауская область - 114,

    Восточно-Казахстанская область - 53,

    Жамбылская область - 52,

    Западно-Казахстанская область - 130,

    Карагандинская область - 461,

    Костанайская область - 82,

    Кызылординская область - 46,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 89,

    Северо-Казахстанская область - 45,

    Туркестанская область - 38.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 427 237.



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