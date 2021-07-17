За сутки в Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3241 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1433,

город Алматы - 350,

город Шымкент - 173,

Акмолинская область - 91,

Алматинская область - 81,

Атырауская область - 114,

Восточно-Казахстанская область - 53,

Жамбылская область - 52,

Западно-Казахстанская область - 130,

Карагандинская область - 461,

Костанайская область - 82,

Кызылординская область - 46,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 89,

Северо-Казахстанская область - 45,

Туркестанская область - 38.

Итого выздоровевших в Казахстане - 427 237.



