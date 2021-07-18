За сутки в Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1077,

город Алматы - 337,

город Шымкент - 126,

Акмолинская область - 108,

Актюбинская область - 38,

Алматинская область - 44,

Атырауская область - 36,

Восточно-Казахстанская область - 49,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 145,

Карагандинская область - 664,

Костанайская область - 34,

Кызылординская область - 37,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 62,

Северо-Казахстанская область - 32,

Туркестанская область - 16.

Итого выздоровевших в Казахстане - 430 060.