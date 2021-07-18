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    08:15, 18 Июль 2021 | GMT +6

    За сутки в Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 1077,

    город Алматы - 337,

    город Шымкент - 126,

    Акмолинская область - 108,

    Актюбинская область - 38,

    Алматинская область - 44,

    Атырауская область - 36,

    Восточно-Казахстанская область - 49,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 145,

    Карагандинская область - 664,

    Костанайская область - 34,

    Кызылординская область - 37,

    Мангистауская область - 3,

    Павлодарская область - 62,

    Северо-Казахстанская область - 32,

    Туркестанская область - 16.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 430 060.


    Теги:
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