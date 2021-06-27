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    За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19

    27 Июня 2021, 19:14

    МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ – За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 779, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 415 339 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 307 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

    За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3113 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

    За минувшие сутки выполнено 18 032 теста. Всего в стране проведено 6 754 808 тестов.

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    Беларусь Коронавирус в мире
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