За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ – За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 779, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 415 339 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 307 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3113 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 032 теста. Всего в стране проведено 6 754 808 тестов.