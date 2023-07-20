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    За сутки на водоемах области Абай спасены три человека

    20 Июля 2023, 09:48

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки на водоемах области Абай спасены 3 человека. Инциденты на воде произошли в Семее, на реке Иртыш и в озере Алаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Так, 19 июля в 17 часов 15 минут в Семее на реке Иртыш в районе «Пристань» при патрулировании сотрудники оперативно спасательного отряда ДЧС области Абай услышали крики о помощи. Как оказалось, молодой человек 2002 г.р. заплыл далеко от берега и начал тонуть. Не теряя ни минуты спасатели подплыли к тонущему человеку, вытащили его из воды и доставили на берег. Помощь медиков не потребовалась.

    Буквально через час произошел второй инцидент. На пульт «112» поступило сообщение о том, что на побережье озера Алаколь на территории базы отдыха ребенок 2017 г.р. остался без присмотра взрослых, упал в бассейн и был спасен очевидцами. Затем передан сотрудникам скорой помощи.

    Третий случай произошел спустя 10 минут после второго. В службу спасения поступило сообщение о том, что во время купания у девочки 2006 г.р. случилась судорога ноги. К счастью рядом находился очевидец, который также отдыхал на берегу озера. Он и стал ее спасителем. Далее девочку передали сотрудникам службы «103».

    Как показывает статистика, происшествия на водоемах в основном происходят по вине самого человека, в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения правилами поведения на воде, в частности купания в запрещенных и незнакомых местах в нетрезвом виде и оставления детей без присмотра.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия МЧС Абайская область
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