За сутки на дорогах страны спасено 814 человек - МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Казгидромет 30 марта во всех регионах страны имеются штормовые явления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В МЧС создан республиканский штаб по ликвидации ЧС, аналогичные штабы действуют в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях. Для оказания психологической помощи и информационной поддержки в республиканском и территориальных штабах организована работа телефона горячей линии.

За сутки спасательными подразделениями в г.Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской обласитях спасено и эвакуировано 814 человек, из них 101 ребенок и три беременных женщины. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 539 человек и 277 единицы техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожных служб.

В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 74 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий и посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 56 уведомлений, перехват телерадиоэфиром 15.

В Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях закрыты 111 участков автодорог, из них 52 республиканского и 59 областного значения.

На блокпостах находятся 1 434 единицы техники, из них 946 единиц легковых, 482 единицы грузовых и 6 автобусов: в Акмолинской области – 735 единиц техники (547 легковых и 188 грузовых), Карагандинской области – 532 (легковых-318, грузовых – 208 и 6 автобусов), Костанайской области – 57 единиц техники (легковых - 35, грузовых - 22), Павлодарской области - 110 единиц техники (легковых - 46, грузовых - 64).

За истекшие сутки в г.г. Нур-Султан, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. В результате чрезвычайных ситуаций в г.г. Нур-Сульан, Алматы, Алматинской области пострадали 6 человек, из них 3 детей.

МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности. В случае ЧС обращаться по телефону: 112.

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций», - добавили в МЧС.



