За сутки на дорогах РК вызволено 155 автомашин, эвакуировано 294 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки на автодорогах вызволено 155 единиц техники, спасено и эвакуировано 294 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет», в большинстве регионов объявлены штормовые предупреждения - Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Кызылординской, Мангистауской, СКО и Туркестанской.

«В Ситуационном центре МЧС работает Республиканский оперативный штаб, куда вошли сотрудники ТОО «Казахавтодор» и АО НК «Казавтожол». Аналогичные штабы функционируют в ДЧС Акмолинской, Карагандинской, СКО, Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей и г.Нур-Султан», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По данным МЧС, в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 46 участков автодорог республиканского и 51 участок областного значения в 14 регионах: Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской области.

Всего на постах сконцентрировано автотранспорта в количестве 316 единиц: в Костанайской - 87 , Жамбылской - 70 и Карагандинской -169- областях .

Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 473 пункта обогрева. В настоящее время размещено 138 человек: ЗКО - 5, Карагандинской - один, Акмолинской -16, Костанайской - 61, Туркестанской области - 55.

Территориальными подразделениями МЧС на автодорогах вызволено 155 единиц техники, спасено и эвакуировано 294 человек, из них 17 детей.

Всего в неотложных работах задействовано 1189 человек и 788 единиц техники МЧС, МВД, дорожные службы и МИО.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 45 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 38 уведомлений.

Для оказания своевременной информационно-психологической помощи открыта «Горячая линия» в Республиканском оперативном штабе и регионах - Нур-Султан, Акмолинской области, ЗКО, Костанайской области и СКО.



