За сутки на дорогах Казахстана спасено свыше 690 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях).

На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.

За текущие сутки спасательными подразделениями спасены и эвакуированы 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации.

В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Darmen» направлено 114 уведомлений.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4 тысяч человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО.

Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

Фото: gov.kz



