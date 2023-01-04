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    За сутки на дорогах Казахстана спасено свыше 690 человек

    4 Января 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях).

    На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.

    За текущие сутки спасательными подразделениями спасены и эвакуированы 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.

    Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации.

    В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.

    В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Darmen» направлено 114 уведомлений.

    Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4 тысяч человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО.

    Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

    Фото: gov.kz
    Транспорт Дороги Погода МЧС Спасение
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