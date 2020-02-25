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    За сутки число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 60 человек

    25 Февраля 2020, 08:05

    СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - Во вторник Южная Корея сообщила о 60 новых подтвержденных случаях обнаружения коронавируса у граждан страны. Так, общее число инфицированных коронавирусом достигло 893, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Только в понедельник Южная Корея объявляла о новом рекордном скачке числа заразившихся смертельным коронавирусом.

    В стране зарегистрированы восемь смертельных случаев от коронавируса, впервые появившегося в китайском Ухане.

    Правительство называет два основных очага распространения вируса – это юго-восточный город Тэгу и больница в соседнем штате Чхондо. Там число заразившихся смертельным вирусом продолжает стремительно расти. На данные районы приходятся более половины всех случаев заболевания в стране.

    Из 60 новых случаев 49 были выявлены в Тэгу, что находится в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, и в соседней провинции Северный Кёнсан.

    Почти все крупные провинции и города сообщили о новых случаях заражения. Согласно заявлению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), Сеул сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом.

    По сообщению KCDC, Пусан, второй по величине город Южной Кореи, объявил о трех новых заразившихся, а провинция Кёнги - о пяти.

    После того, как в воскресенье уровень оповещения о вирусе поднялся до «красного», самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в Тэгу и провинции Северный Кёнсан.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Корея Общество Пневмония в Китае
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