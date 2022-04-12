08:12, 12 Апрель 2022 | GMT +6
За сутки более 150 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане 151 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 8,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 137,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 1,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 290 679 человека от COVID-19.