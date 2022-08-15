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    • За сутки 930 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане

    15 Августа 2022 08:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 203,

    в городе Алматы – 103,

    в городе Шымкент – 9,

    в Акмолинской области – 75,

    в Актюбинской области – 25,

    в Алматинской области – 16,

    в Жетысуской области - 9,

    в Атырауской области – 39,

    в ВКО – 2,

    в Абайской области - 5,

    в Жамбылской области – 20,

    в ЗКО – 58,

    в Карагандинской области – 173,

    в Улытауской области - 1,

    в Костанайской области – 44,

    в Кызылординской области – 23,

    в Мангистауской области – 13,

    в Павлодарской области – 60,

    в СКО – 44,

    в Туркестанской области – 8.

    Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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