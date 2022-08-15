За сутки 930 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 203,
в городе Алматы – 103,
в городе Шымкент – 9,
в Акмолинской области – 75,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 16,
в Жетысуской области - 9,
в Атырауской области – 39,
в ВКО – 2,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области – 20,
в ЗКО – 58,
в Карагандинской области – 173,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области – 44,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 60,
в СКО – 44,
в Туркестанской области – 8.
Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.