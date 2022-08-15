За сутки 930 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 203,

в городе Алматы – 103,

в городе Шымкент – 9,

в Акмолинской области – 75,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 16,

в Жетысуской области - 9,

в Атырауской области – 39,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 20,

в ЗКО – 58,

в Карагандинской области – 173,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области – 44,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 60,

в СКО – 44,

в Туркестанской области – 8.

Всего в стране подтверждено 1 377 898 случаев.



