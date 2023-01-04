За сутки 87 казахстанцев заболели коронавирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 87 случаев заболевания коронавирусом выявили за прошедшие сутки в Казахстане, еще два человека заболели ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 2 600 человек (–2 406+ и 194 КВИ-), из них в стационарах находится 259 пациентов, на амбулаторном – 2 341 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента, - говорится в сообщении Минздрава РК.



