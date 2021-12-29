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За сутки 718 человек выздоровели от коронавируса в РК
29 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 718 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 45,
город Шымкент - 25,
Акмолинская область - 58,
Актюбинская область - 13,
Алматинская область - 5,
Атырауская область - 15,
Восточно-Казахстанская область - 40,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 16,
Карагандинская область - 109,
Костанайская область - 58,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 99,
Северо-Казахстанская область - 94,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 958995.
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