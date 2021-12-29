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За сутки 718 человек выздоровели от коронавируса в РК

29 Декабря 2021 08:15
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За сутки 718 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 718 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112,

город Алматы - 45,

город Шымкент - 25,

Акмолинская область - 58,

Актюбинская область - 13,

Алматинская область - 5,

Атырауская область - 15,

Восточно-Казахстанская область - 40,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 16,

Карагандинская область - 109,

Костанайская область - 58,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 99,

Северо-Казахстанская область - 94,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 958995.



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#Коронавирус в РК  
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