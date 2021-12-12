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За сутки 631 человек выздоровел от коронавируса в РК
12 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 163
город Алматы - 50
город Шымкент - 15
Акмолинская область - 83
Алматинская область - 31
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 53
Жамбылская область - 7
Западно-Казахстанская область - 20
Карагандинская область - 115
Костанайская область - 5
Кызылординская область - 14
Мангистауская область - 3
Павлодарская область - 12
Северо-Казахстанская область - 54
Туркестанская область - 3
Итого выздоровевших в Казахстане - 948214.
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